Китайски автомобилен гигант потвърди, че преговаря с Формула 1

Най-големият производители на електромобили в света – BYD, преговаря с Формула 1, като това беше потвърдено от китайския автомобилен гигант. Вицепрезидентътна BYD потвърди за разговорите с главния изпълнителен директор и президент на Формула 1 Стефано Доменикали.

Преди месеци от BYD преговаряха с Формула Е за влизане в световния шампионат с електрически болиди, но началото на разговорите с Формула 1 не означават, че китайците са се отказали от Формула Е.

🚨 | NEW: BYD confirm they are in active discussions with Formula 1.



"We met Stefano Domenicali in Shanghai. We're always close and in contact...



"Yes, it's something we're discussing."



April 25, 2026

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем на няколко пъти заяви, че е готов да приветства 12-и отбор във Формула 1, особено ако става въпрос за китайска компания. А и споразумението „Конкорд“ предвижда във Формула 1 да участват 12 отбора, като те са 11 от тази година с влизането на Кадилак.

Срещите с Доменикали бяха потвърдени, но все още не е ясно дали китайците предпочитат да стартират със собствен тим или пък да купят някой от вече участващите във Формула 1.

„Срещнахме се със Стефано Доменикали в Шанхай – потвърди вицепрезидентът на BYD Стела Ли на автомобилното изложение в Пекин. – Поддържаме добри отношения и постоянен контакт.

Real-vehicle photos of #BYD FCB Formula X, which premiered globally at Auto China yesterday. https://t.co/hKONhEcuec pic.twitter.com/0d7pruXdC1 — ThinkerCar (@thinkercar) April 25, 2026

„Аз обичам Формула 1, защото в този спорт са важни страстта и културата и хората мечтаят да се състезават във Формула 1.

„Да, обсъждаме бъдещо участие на BYD във Формула 1. Това е реална възможност да изпробваме нашите технологии.“

