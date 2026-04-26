  3. Китайски автомобилен гигант потвърди, че преговаря с Формула 1

Китайски автомобилен гигант потвърди, че преговаря с Формула 1

  • 26 апр 2026 | 18:10
Най-големият производители на електромобили в света – BYD, преговаря с Формула 1, като това беше потвърдено от китайския автомобилен гигант. Вицепрезидентътна BYD потвърди за разговорите с главния изпълнителен директор и президент на Формула 1 Стефано Доменикали.

Преди месеци от BYD преговаряха с Формула Е за влизане в световния шампионат с електрически болиди, но началото на разговорите с Формула 1 не означават, че китайците са се отказали от Формула Е.

Норис: Всички искаме Макс да е във Формула 1

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем на няколко пъти заяви, че е готов да приветства 12-и отбор във Формула 1, особено ако става въпрос за китайска компания. А и споразумението „Конкорд“ предвижда във Формула 1 да участват 12 отбора, като те са 11 от тази година с влизането на Кадилак.

Срещите с Доменикали бяха потвърдени, но все още не е ясно дали китайците предпочитат да стартират със собствен тим или пък да купят някой от вече участващите във Формула 1.

Кими Антонели отправи ясно послание към съотборника си Ръсел

„Срещнахме се със Стефано Доменикали в Шанхай – потвърди вицепрезидентът на BYD Стела Ли на автомобилното изложение в Пекин. – Поддържаме добри отношения и постоянен контакт.

„Аз обичам Формула 1, защото в този спорт са важни страстта и културата и хората мечтаят да се състезават във Формула 1.

„Да, обсъждаме бъдещо участие на BYD във Формула 1. Това е реална възможност да изпробваме нашите технологии.“

20 милиона евро, които лишиха Сам Бърд от място във Формула 1
Снимки: Gettyimages

