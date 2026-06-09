15 бивши пилоти от Формула 1 стартират в Льо Ман

Този уикенд предстои 94-ото издание на легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“ и както винаги, в стартовия списък присъстват някои много интересни имена, свързани с Формула 1.

За участие са заявени 62 коли, а Ферари преследва четвърта поредна победа в генералното класирането с Хиперкар прототипите 499Р. Бившият пилот във Формула 1 Антонио Джовинаци отново е част от заводския екип на Скудерията, а Роберт Кубица пак ще се състезава за AF Corse – екипът, който спечели миналата година.

A por la gloria en las #24HorasLeMans del 13 al 14 junio🏁🏎️⏳@ToyotaRacingWEC buscará su sexta victoria con el #TR010 #HYBRID



Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries pilotarán el TR010 HYBRID #7



Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryō Hirakawa serán quienes lideren el… pic.twitter.com/77ym4TXVyR — Toyota Prensa (@ToyotaPrensa) June 5, 2026

Какви са условията, за да остане Ферари в Льо Ман?

Атаката на БМВ се води от бившия пилот на Хаас Кевин Магнусен, като датчанинът бързо се превърна в ключова фигура на Хиперкар програмата на WRT.

В Тойота също разчитат на няколко пилоти със сериозен опит във Формула 1. Камуи Кобаяши остава един от най-бързите пилоти в състезанията за издръжливост, а Брендън Хартли и Себастиен Буеми вече се наредиха сред най-успешните пилоти в новата история на Льо Ман.

Пилотска смяна в Кадилак за "24 часа на Льо Ман"

Ник де Врийс отново ще се състезава за Тойота, като той и Кобаяши ще се съотборници на Майк Конуей зад волана на прототипа с №7, а Буеми и Хартли ще карат заедно с настоящия резервен пилот на Хаас Рио Хиракава прототипа с №8.

Бившият пилот на Манър във Формула 1 Уил Стивънс сега се състезава за Кадилак – прототипа с №12, а Себастиен Бурде и Джак Ейткен са част от екипа с №38.

Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

Щофел Вандоорн беше съотборник на Фернандо Алонсо в Макларън преди години, а сега заедно с Пол ди Реста ще е зад волана на Пежо-то с №93.

Най-новият тим – Дженезис Магма Рейсинг също използва пилот от Формула 1, макар и със скромен опит в световния шампионат – Андре Лотерер, който участва в Гран При на Белгия през 2014.

В клас LMP2 ще се състезават Пието Фитипалди и Джак Дуън, а Логан Сарджънт е една от звездите на Протон Компетишън в LMGT3.

Общо 186 пилоти ще карат този уикенд в „24 часа на Льо Ман“, 15 от тях имат опит във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages