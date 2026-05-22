Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

Според все още непотвърдена информация, през 2027 година няма да има съвпадение между датите на „24 часа на „Нюрбургринг“ и кръг от Формула 1.

Това ще даде възможност на 4-кратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен да се пробва отново в Зеления ад. Тази година при дебюта си в състезанието Макс и съотборниците му бяха начело в надпреварата, но 3 часа преди финала автомобилът им получи повреда и престоя много време в бокса.

Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

Макс си заслужи множество похвали за силното му каране на трудната писта и зад волана на все още новите за него GT3 автомобили.

Макс обясни след финала на състезанието, че планира отново да стартира в планината Айфел, но с оглед на натоварения календар във Формула 1, беше трудно да се прогнозира кога точно ще се случи това.

Снимки: Imago