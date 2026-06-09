Тайните на Ехамер: От футбол към десетобой и още нещо

Симон Ехамер е известен със своите изключителни постижения в комбинираните дисциплини и майсторството си в скока на дължина. Но знаете ли тези факти за мултиталантливата швейцарска звезда, която тази зима подобри световния рекорд в седмобоя с 6670 точки на Световното първенство по лека атлетика в зала?

Женен за рекордьорка в хвърлянето на чук

Ако името му предопределяше кариерата, Симон Ехамер щеше да се занимава с хвърляне на чук, а не с многобой. Но знаете ли, че съпругата на Ехамер Татяна всъщност е рекордьорка на Австрия в хвърлянето на чук?

Заедно Симон и Татяна покриват и четирите хвърлящи дисциплини!

Роден скачач на дължина

Най-силната дисциплина на Ехамер е скокът на дължина. Той държи най-доброто постижение в света в рамките на десетобой с 8.51 м и е печелил бронзови медали от световни и европейски първенства на открито в индивидуалната дисциплина.

“Мога да го събудя в 6:00 сутринта и час по-късно той ще скочи почти осем метра“, казва дългогодишният му треньор Рене Вилер, цитиран от Luzerner Zeitung.

“Аз съм десетобоец. Това е моята страст.“

Въпреки че Ехамер може да е спечелил повече медали в скока на дължина, отколкото в десетобоя, той продължава да се идентифицира преди всичко като десетобоец. “Част от сърцето ми би искала да скача със специалистите. Но аз съм десетобоец. Това е моята страст“, казва той в интервю за World Athletics през 2022 г.

През 2022 г. Ехамер подобри 36-годишен швейцарски рекорд, преди да спечели сребро след германеца Никлас Каул на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен, когато беше едва на 22 години.

Операция на рамото през 2023 г. попречи на Ехамер да се класира за десетобоя на Олимпийските игри през 2024 г., но дисциплината с 10 състезания остава негов основен приоритет за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Татуировки с тиролски и скандинавски мотиви

Като почит към тиролското си наследство, Ехамер има татуировка на австрийски орел – символ на региона Тирол – на ребрата си. На лявата си предмишница той има татуировка в скандинавски стил “Вегвизир“ (исл. „пътепоказател“), заобиколена от символите на всичките 10 дисциплини в десетобоя.

Под “Вегвизир“ е изобразен чукът на бога на гръмотевиците Тор. “Харесвам Тор като супергерой. Мога да се идентифицирам с него“, споделя Ехамер в интервю за Blick през 2023 г.

“Упоритият труд никога няма да те предаде“

Като олимпиец Ехамер има татуирани и олимпийските кръгове на предмишницата си, както и мотивиращ цитат на бицепса си: “Упоритият труд никога няма да те предаде“.

Издръжливост на дълги разстояния

Сякаш 10 дисциплини не са достатъчни, Ехамер добави и колоезденето към репертоара си извън сезона. Миналата есен той предприе петдневно пътешествие на две колела през Швейцария и Австрия, покривайки 539 километра и над 6000 метра денивелация. “Всичко ме боли, но бих го направил отново“, написа той в Инстаграм.

Тази допълнителна издръжливост може би е изиграла роля в постигането на световния му рекорд. Ехамер завърши двудневната си надпревара в Торун с личен рекорд на 1000 м от 2:41.05, с което надмина световния рекорд на Аштън Итън.

Ако отначало не успееш…

Ехамер спечели европейската титла в десетобоя за юноши под 20 години през 2019 г., но международният му дебют две години по-рано не беше особено успешен.

Трябва да се отбележи, че на Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 20 години през 2017 г. Ехамер беше най-младият участник и не се очакваше да се бори за медал. Въпреки това той завърши на повече от 2000 точки зад победителя Никлас Каул, който постави световен рекорд за юноши под 20 г. с 8435 точки. “Резултатите до този момент бяха толкова срамни за мен“, казва той в интервю за Schweizer Illustrierte.

Обезкураженият Ехамер обмислял да се оттегли преди бягането на 1500 м, но майка му Мануела се обадила от вкъщи и заявила: “Ще се състезаваш.“

Билети, моля!

Семейството на Симон Ехамер беше в Торун за триумфа му със световния рекорд, но за малко да пропусне звездния му миг, тъй като билетите за втората вечерна сесия били разпродадени.

След като гледали първите шест дисциплини в залата, семейството му обмисляло да проследи развръзката на седмобоя от местен пъб. Тогава президентът на швейцарската атлетика Кристофър Зайлер научил за историята. За щастие, след трескави действия в последния момент, били осигурени места и те успели да заемат местата си на арената.

“Беше толкова прекрасно, че най-накрая ни позволиха да бъдем там. В момента просто плача от радост“, споделя съпругата на Ехамер Татяна в интервю за Blick.ch.

От футбола към десетобоя

Като много атлети, първият спорт на Ехамер е футболът. Той играл за местния отбор St. Otmar, преди да осъзнае, че има потенциал в леката атлетика, след като печели местни спринтови състезания като част от националната инициатива UBS Kids Cup.

Амбиции в щафетата

Симон Ехамер бяга на първи пост за щафетата на Швейцария 4x100 м на Европейския отборен шампионат по лека атлетика в Мадрид през 2025 г. Отборът постигна съвсем нелошото време от 38.88 секунди, за да завърши втори в бягане “Б“ и седми в общото класиране от 16 отбора.

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Снимки: Gettyimages