Симон Ехамер в преследване на злато от Европейското в Бирмингам

След като през март постави нов световен рекорд в седмобоя на закрито, Симон Ехамер е насочил поглед към голямата си цел – да попълни колекцията си от медали от европейски първенства по лека атлетика.

През 2022 г. той спечели първото си отличие – сребърен медал в десетобоя, а през 2024 г. Ехамер се състезава в скока на дължина, където впечатляващо завоюва бронз.

На Европейското в Бирмингам през 2026 г. той е решен да завърши колекцията си с най-ценния медал – златния.

“Все още нямам думи (за спечеленото световно злато на закрито), защото като гледам видеото от всички дисциплини и резултата, все още е невероятно“, сподели той пред European Athletics.

“Носи ми толкова много радост и е толкова голямо постижение, че съм невероятно щастлив и горд със себе си. Това ми дава много енергия за сезона на открито.“

“Всички медали, които съм спечелил, имат специално място в сърцето ми, така че винаги е специално да погледна назад и да видя откъде съм тръгнал и къде съм сега.“

Той участва в първия си десетобой за годината в Бреша (Италия) през април, където постигна резултат от 8361 точки – само на около 200 точки от личния си рекорд.

На Ехамер му предстои и сблъсък с най-големия си конкурент за златото в Бирмингам – световния шампион Лео Нойгебауер. Двамата ще се изправят един срещу друг на турнира в Гьотцис на 30-31 май.

Швейцарската звезда обаче е развълнувана и от завръщането си във Великобритания, където има скъпи спомени от състезания, включително спечелването на първата си световна титла на закрито в Глазгоу през 2024 г.

“Много съм развълнуван за Европейското, защото се състезавах на турнира от Диамантената лига в Лондон и атмосферата беше невероятна, публиката беше страхотна“, каза той.

“Състезавах се и на Световното първенство на закрито в Глазгоу, където публиката също беше невероятна, а състезанието – страхотно.“

Снимки: Gettyimages