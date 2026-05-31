Ехамер и Келин с най-добри резултати в света и швейцарски рекорди за исторически победи в Гьотцис

Симон Ехамер и Аник Келин станаха първите швейцарски атлети, печелили престижния турнир по многобой в Гьотцис. По време на състезанието от златния тур на Световната атлетика, провело се в събота и неделя (30-31 май), двамата поставиха най-добри резултати в света за сезона и подобриха националните рекорди на Швейцария.

Ехамер триумфира в десетобоя със сбор от 8778 точки, изпреварвайки Лео Нойгебауер, докато Келин спечели седмобоя с 6726 точки, само с 21 повече от Ема Остервегел.

Световен рекорд в десетобоя! Ехамер скочи 8.51 м в Гьотцис

В събота Ехамер записа най-силния първи ден в историята на десетобоя, събирайки 4762 точки. Серията му включваше изключително постижение в скока на дължина – 8.51 метра, което е най-добър резултат в света в рамките на десетобой и нов национален рекорд на Швейцария.

Световният шампион в зала стартира мощно с 10.41 секунди на 100 метра – второто най-бързо бягане в кариерата му. Единствено канадецът Деймиън Уорнър беше по-бърз с 10.28.

След това Ехамер премина към една от коронните си дисциплини – скока на дължина. След фал в първия опит, във втория той се приземи на 8.51 м (+1.0 м/с). С това той подобри с шест сантиметра собствения си световен рекорд в десетобоя и националния рекорд на Швейцария, които постави отново в Гьотцис през 2022 г.

Световният шампион Нойгебауер също започна силно, подпомогнат от скок от 7.97 м, само на три сантиметра от личния му рекорд. Осемкратният победител в Гьотцис Уорнър скочи 7.73 м.

Нойгебауер навакса в тласкането на гюле с резултат от 16.71 м, но Ехамер поддържаше инерцията си с 15.15 м за сезона, само на 16 сантиметра от личния си рекорд и с един сантиметър повече от Уорнър (15.14 м).

В скока на височина и Ехамер, и Нойгебауер се доближиха до личните си постижения, преодолявайки съответно 2.03 м и 2.06 м. Уорнър остана в битката с 2.00 м, колкото преодоля и германецът Никлас Каул.

След скока на височина Нойгебауер се доближи на по-малко от 100 точки от Ехамер, но швейцарецът отговори в бягането на 400 метра, записвайки 47.33 секунди – отново близо до най-доброто си постижение. Това означаваше, че Ехамер завърши деня с 4762 точки, подобрявайки предишния най-добър резултат за първи ден в историята от 4747 точки, поставен от Дан О'Брайън през 1991 г. Нойгебауер беше втори с 4632 точки, а Уорнър – трети с 4541.

Ехамер започна втория ден с време 13.48 секунди на 110 метра с препятствия. Швейцарският лидер хвърли 41.09 м в мятането на диск, където Нойгебауер доминираше с 50.77 м, а след това подели първото място в овчарския скок с Амадеус Гребер, като и двамата преодоляха 5.20 м.

В хвърлянето на копие Каул записа най-добър резултат в историята на турнира в рамките на десетобой със 78.21 м. Нойгебауер хвърли 58.46 м, а Ехамер – 54.38 м. В последната дисциплина 1500 метра Ехамер пробяга дистанцията за 4:43.22, което беше повече от достатъчно, за да си осигури първото място и да подобри собствения си швейцарски рекорд от 8575 на 8778 точки. Нойгебауер завърши втори с 8730 точки, Каул беше трети (8528), а Уорнър – четвърти (8497).

Келин печели оспорваната битка в седмобоя

Силен втори ден за Аник Келин, завършила четвърта на Олимпийските игри, ѝ донесе победата в първия ѝ седмобой от миналогодишното издание на турнира в Гьотцис, когато се класира пета. След първия ден начело беше световната шампионка в зала Софи Доктер, която постави три значими лични рекорда. Следващите четири атлетки обаче бяха разделени само от 12 точки, като Келин беше втора пред американката Талия Брукс, германката Ванеса Грим и нидерландката Ема Остервегел.

Брукс стартира най-силно, печелейки 100 метра с препятствия с 12.87, с 0.04 секунди пред Келин. Доктер също даде заявка, подобрявайки личния си рекорд на 13.27.

След това нидерландката записа 1.80 м в скока на височина, докато Брукс преодоля 1.77 м, а Келин – 1.74 м. В тласкането на гюле Доктер постигна нов личен рекорд от 14.70 м. Тя завърши деня с трето лично постижение – 23.13 на 200 метра. Брукс записа 24.23, но не се появи за дисциплините от втория ден.

В един изключителен уикенд за швейцарските атлети в скока на дължина Келин, която спечели сребърен медал в тази дисциплина на Световното в зала миналата година, поведе в класирането в началото на втория ден. Тя постигна 6.96 м с попътен вятър (+2.2 м/с), след като в първия си опит записа 6.81 м при позволен вятър (+1.1 м/с), което се оказа решаващо за крайната ѝ победа. Това я изведе с 52 точки пред Доктер, която постигна скок от 6.47 метра (+0.2 м/с).

Остервегел се изстреля на второ място, между Келин и Доктер, след като хвърли копието на 52.50 метра – постижение, надминато единствено от германката Мари Денинг, която записа личен рекорд от 56.33 метра. Келин запази лидерската си позиция с 45.25 метра, докато Доктер остана трета с най-добър опит от 44.00 метра преди последната дисциплина.

Въпреки че Остервегел завърши силно с време 2:09.19 в бягането на 800 метра, това не се оказа достатъчно, за да победи Келин. Швейцарката финишира за 2:11.72, с което събра общо 6726 точки и спечели състезанието, само с 25 точки пред Остервегел.

Първите шест атлетки в класирането постигнаха лични или национални рекорди. Остервегел записа най-доброто си представяне в Гьотцис с 6705 точки, а Доктер зае третото място с 6627 точки. След тях се наредиха Вайсенберг (6449), Свева Геревини с нов национален рекорд на Италия от 6413 точки и Грим (6381).

Снимки: Gettyimages