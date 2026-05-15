Вихрен отнесе Миньор, тимът на Вили Вуцов пред изпадане

Вихрен (Сандански) спечели с категоричното 3:0 домакинството си на Миньор (Перник) в своя последен мач за сезона във Втора лига. Първият гол в мрежата на "чуковете" падна в самия край на първото полувреме, когато Монир Ал Бадарин нанесе точен удар. В 73-ата минута Александър Башлиев се разписа за 2:0 за "еделвайсите", а заключителните минути гол добави и перлата на домакините Лео Пимента.

В последния кръг хората на Велислав Вуцов приемат победителят във Втора лига Дунав (Русе), като победата им ще бъде задължителна. Пернишкият тим ще се надява и на подарък от страна на Хебър (Пазарджик), който трябва да не загуби от Спортист (Своге) в града на шоколада. При друг загуба на "гробарите" това ще означава изпадане на "жълто-черните" в аматьорския футбол.

