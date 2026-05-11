Бенгюзов: Казахме си на по-висок тон, че така няма да стане

Опитният халф на Вихрен (Сандански) Венцислав Бенгюзов говори след равенството 0:0 срещу Янтра (Габрово).

"Получи се добър мач, разделихме се по едно попадения, второто полувреме играхме доста по-добре. Може би трябва да съжаляваме за изпуснатата победа, която би ни дала шанс евентуално за бараж, който Вихрен заслужавахме. След първите 15-20 минути се получи някакъв срив в нашата игра. Второто полувреме не ни стигна времето да вземем мача. Събрали сме се опитни момчета и млади, които искат да се развиват.

Казахме си вътре на малко по-висок тон, че така няма да стане - трябва да се раздаваш на 100%. Не трябва да излизаш примиренчески. Вихрен направи един силен сезон, искам да благодарим на собственика, треньорът ни е на много високо ниво, направи добър отбор. Нещата не зависят само от нас. Имаше един-два мача, в които не можахме да надиграем съперниците си. Догодина ще бъде доста по-трудна Б група, но се надявам Вихрен да се представи солидно", каза бившият футболист на Славия, Арда и Пирин (Благоевград).