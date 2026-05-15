Борислав Кьосев: За пореден път показахме, въпреки някакви приказки, че играем коректно

Старши треньорът на Вихрен Борислав Кьосев коментира предстоящия последен двубой за тима от Втора лига срещу Миньор (Перник).

"Ще излезем пределно мобилизирани. Играем за своята чест. За пореден път показахме, въпреки някакви приказки, че играем коректно. Ще излезем и в този мач така. Нямаме нищо против отбора на Миньор, но със сигурност ще искаме да ги победим", коментира Борислав Кьосев.

"Венци Бенгюзов е с 12 картона и ще видим дали няма да го спестим за този двубой. Поради проста причина, че това е нашият последен мач. Ако получи жълт картон, следващите три мача от новия сезон ще ги пропусне. Знаете, че той ни е много важна фигура. Има достатъчно футболисти на този пост, които да го заменят, както трябва", добави наставникът.

"Смятам, че Вихрен се изкачи на съвсем различно ниво за тази една изминала година. От Трета лига - с прилична игра, до момента, в който Вихрен играе един от най-добрия футбол във Втора лига. Това не е малко. Надяваме се да задържим тази линия и следващата година и да надградим. Силно се надявам да направим една хубава селекция и тази година отново да се борим за промоция в елита", коментира още Кьосев.

Относно предстоящата лятна подготовка и селекция, треньорът коментира: "Другата седмица ще има футболисти, които ще са на проби. В края на седмицата ще направим една двустранна игра или контрола. Виждате през годината, че взимаме чужденци, но държим тези чужденци да дават някаква разлика. Тези, които виждаме, че не дават тази разлика, ще се разделяме с тях. Утре започва един от юношите ни на клуба, надявам се да пусна още двама по време на мача".