Вихрен обяви раздяла с половин дузина играчи

Вихрен официално се раздели с шестима футболисти. "Еделвайсите" направиха много добър сезон при завръщането си във Втора лига, но останаха в подножието на местата, даващи право на участие в елита.

"ОФК Вихрен се разделя с Ивайло Климентов. Роберт Бебе, Мароан Михуби, Петър Дебърлиев, Мартин Бачев и Хасан Бен Аяри. Договорите на някои от тях бяха до края на сезона, а останалите прекратиха контрактите си с клуба по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба благодари на всеки един от напускащите за отдадеността и приноса за успехите на клуба през сезона!", написаха от Вихрен.