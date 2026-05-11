Боби Кьосев: Вече работим за следващия сезон

Треньорът на Вихрен (Сандански) Борислав Кьосев говори след нулевото реми срещу Янтра (Габрово). Специалистът призна, че той и колегите му вече мислят за следващия сезон.

"Справедливо е равенството, нямаше много чисти положения. Първото полувреме бяхме малко по-колебливи, второто бяхме по-добрият отбор. Изнервен мач стана, припрян, не беше от най-красивите мачове. Лео Пимента ни се контузи, трябваше да го заменим, момчето, което влезе се представи добре. Контролирахме играта, най-трудното е да завършваш атаките в последната фаза. Разкъсваха ни линиите на отбора, но след това го коригирахме и нямаше проблем. Коригирахме три-четири неща в средата на терена, там имахме проблем.

Като се замисля, Янтра нямаше положение, но и ние нямахме стопроцентови ситуации. С този хикс вече нямаме шансове мисля. Почваме да работим за селекцията за другия сезон. Трябва ни малко класа в предни позиции, още малко заздравяване в защита, с няколко попълнения и запазване на ядрото следващия сезон ще изглеждаме доста по-добре. Мисля другата седмица да направим една контрола, работим за следващия сезон. Доста по-голям потенциал има този отбор. Догодина първенството ще бъде по-трудно, убеден съм", каза Боце в Габрово.