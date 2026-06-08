Два гола на Йон Ариас донесоха успех на Колумбия в последната контрола срещу друг от финалистите

Два гола на Йон Ариас донесоха победа с 2:0 на Колумбия срещу Йордания в приятелски мач, игран в Сан Диего, САЩ, с което двата тима завършиха подготовката си за Световното първенство.

Капитанът на южноамериканския състав Хамес Родригес изведе халфа на Палмейрас, който откри резултата в 41-вата минута. Ариас първоначално не овладя топката добре, но успя да се съвземе и да преодолее вратаря Язид Абу Лайла. 10 минути след подновяването на играта пак той добави второ попадение с глава след центриране на десния бек и негов съфамилник Сантиаго Ариас, с което Колумбия пое контрола над срещата.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🔜🏆



Victoria de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores en su amistoso 🆚 🇯🇴



🇨🇴 2-0 🇯🇴

⚽️ Jhon Arias X2#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/bJGHoLyQUA — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 8, 2026

Тимът на Йордания не успя да създаде опасности пред вратата на Камило Варгас, нито пред заместника му през второто полувреме Алваро Монтеро, а полузащитникът Амер Джамус дори си изкара втори жълт картон в добавеното време.

Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра Коста Рика с 3:1 през миналата седмица.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Отборът, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва участието си на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни, а останалите отбори в група "K" са Португалия и ДР Конго.

Йордания пък е в група "J" със световния шампион Аржентина, Алжир и Австрия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google