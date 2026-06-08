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Два гола на Йон Ариас донесоха успех на Колумбия в последната контрола срещу друг от финалистите

  • 8 юни 2026 | 11:32
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Два гола на Йон Ариас донесоха победа с 2:0 на Колумбия срещу Йордания в приятелски мач, игран в Сан Диего, САЩ, с което двата тима завършиха подготовката си за Световното първенство.

Капитанът на южноамериканския състав Хамес Родригес изведе халфа на Палмейрас, който откри резултата в 41-вата минута. Ариас първоначално не овладя топката добре, но успя да се съвземе и да преодолее вратаря Язид Абу Лайла. 10 минути след подновяването на играта пак той добави второ попадение с глава след центриране на десния бек и негов съфамилник Сантиаго Ариас, с което Колумбия пое контрола над срещата.

Тимът на Йордания не успя да създаде опасности пред вратата на Камило Варгас, нито пред заместника му през второто полувреме Алваро Монтеро, а полузащитникът Амер Джамус дори си изкара втори жълт картон в добавеното време.

Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра Коста Рика с 3:1 през миналата седмица.

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Отборът, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва участието си на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни, а останалите отбори в група "K" са Португалия и ДР Конго.

Йордания пък е в група "J" със световния шампион Аржентина, Алжир и Австрия.

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