  Световно първенство
  Швейцария
  Швейцария вкара четири в прекратена контрола

Швейцария вкара четири в прекратена контрола

  31 май 2026 | 18:14
Швейцария вкара четири в прекратена контрола

След три двубоя без победа тимът на Швейцария успокои феновете си в навечерието на Мондиала, след като надигра друг участник на финалите Йордания с убедителното 4:1 като домакин в контрола. Срещата се игра в Санкт Гален и беше прекратена в 87-ата минута заради сериозна буря над стадиона, която дори спря живото излъчване на мача по телевизията.

Общо взето всичко беше решено още на почивката, когато швейцарците вече водеха с 3:0. Брийл Емболо беше точен за 1:0 в 28-ата минута от дузпа, пет по-късно Дан Ндой удвои, а в деветата минута на добавеното време Гранит Джака реализира втори наказателен удар.

Гостите от Йордания се надъхаха с попадение на Одех Ал-Фахрури в 52-рата, но после така и не успяха да стигнат до нещо повече. В 79-ата Кристиан Фаснахт заби четвъртото попадение за “кръстоносците”.

И на двата тима остава още само по една проверка преди старта на Световното първенство. На 6 юни Швейцария ще спори с Австралия, а Йордания ще играе с Колумбия на 8 юни.

За самия Мондиал европейският отбор е в група с Катар, Босна и Херцеговина и Канада. Йордания пък ще има за съперници Австрия, Алжир и Аржентина.

