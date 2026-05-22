Барселона се интересува от Кристиан Ромеро

Ръководството на Барселона планира да излезе на трансферния пазар за подсилване на защитата, като проучва възможността за преговори с централния бранител на Тотнъм Кристиан Ромеро. Каталунският клуб следи отблизо ситуацията около един от лидерите на английския тим, съобщава Sport.es.

Според изданието, от Барса наблюдават 28-годишния аржентинец на фона на несигурността около резултатите на Тотнъм през сезона. Въпреки това, испанският шампион не е готов да плати исканите от Тотнъм 60 млн. евро за световния шампион.

Ромеро е в трансферните планове и на Атлетико Мадрид. Смята се, че той е първи избор на Диего Симеоне за укрепване на отбраната на "дюшекчиите".

През настоящия сезон Ромеро взе участие в 32 мача за „шпорите“ във всички турнири, в които се отличи с 6 гола и 4 асистенции.

