Ланс Строл: Двигателят ме засили към стената

Ланс Строл заяви, че е катастрофирал вчера, след като двигателят му Хонда го е засилил към предпазната мантинела в Гран При на Монако вчера. Канадският пилот на Астън Мартин се движеше 16-и в 57 обиколка, на 18 секунди от зоната точките, когато не успя да вземе последния завой преди старт-финалната права и се забоде в предпазните ограждения.

„През цялото състезание имахме проблеми с използването на двигателя като спирачка – обясни Строл. – Всъщност, от началото на сезона имаме такива проблеми, в някои завои моторът ни бута напред, в други – забавя колата, прави различни неща през цялото време. Специално на този завой моторът просто ме засили към стената, все едно бях дал 50% газ.

Lance Stroll into the barrier at the final corner! 💥



Here is the moment which took Stroll out of this race 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/bxGOW35dC1 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Верстапен получава нов двигател за Барселона

„Не смятам, че ронещият се асфалт на това място беше причината за удара ми, двигателят ми ме бутна към стената, все едно педалът на газта беше заял.“

Антонели-старши: Кими се справя отлично, но пътят е дълъг

Педро де ла Роса не беше толкова категоричен като Строл и заложи на формулировката, че и двамата пилоти на тима са имали проблеми при низходящите превключвания на предавките в хода на състезанието.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages