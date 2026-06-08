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Ланс Строл: Двигателят ме засили към стената

  • 8 юни 2026 | 18:03
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Ланс Строл заяви, че е катастрофирал вчера, след като двигателят му Хонда го е засилил към предпазната мантинела в Гран При на Монако вчера. Канадският пилот на Астън Мартин се движеше 16-и в 57 обиколка, на 18 секунди от зоната точките, когато не успя да вземе последния завой преди старт-финалната права и се забоде в предпазните ограждения.

„През цялото състезание имахме проблеми с използването на двигателя като спирачка – обясни Строл. – Всъщност, от началото на сезона имаме такива проблеми, в някои завои моторът ни бута напред, в други – забавя колата, прави различни неща през цялото време. Специално на този завой моторът просто ме засили към стената, все едно бях дал 50% газ.

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„Не смятам, че ронещият се асфалт на това място беше причината за удара ми, двигателят ми ме бутна към стената, все едно педалът на газта беше заял.“

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Педро де ла Роса не беше толкова категоричен като Строл и заложи на формулировката, че и двамата пилоти на тима са имали проблеми при низходящите превключвания на предавките в хода на състезанието.

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Снимки: Gettyimages

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