Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира представянето на Джордж Ръсел, който остана далеч от битката за първото място и съотборника си Андреа Кими Антонели.

„Джордж просто нямаше увереност в колата в квалификацията – обясни Волф. – Квалификацията не започна добре за него, в третата тренировка нещата вървяха добре, но в квалификацията прогресът в представянето не дойде, той започна да губи увереност и в такива моменти е супер трудно отново да се върнеш към най-доброто си представяне.

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„Мисля, че ако имаше още една тренировка, щяхме да сме готови с колата на Джордж и той щеше да е в челото или много близо до лидерите. Но той просто нямаше сцепление, а в Монако това означава, че не можеш да натискаш и да атакуваш.“

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Снимки: Imago