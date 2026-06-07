Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна

Победителят в Гран При на Монако Андреа Кими Антонели засипа с похвали Мерцедес за представянето на тима в шестия кръг от сезона във Формула 1.
„Невероятен уикенд, невероятно състезание – заяви италианецът. – Получи се един от тези дни, в който имахме невероятно темпо, всичко се получи много естествено.
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„Колата ми беше невероятна и ми даде увереност да натискам, стана много забавен ден.
„Но работата ни все още не е приключила, сезонът е дълъг, трябва да продължим да натискаме и да вдигаме летвата.
„Целта е да продължим да се представяме така, тимът свърши невероятна работа и ни осигури невероятен автомобил.
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„Не бях особено доволен, че трябва да рестартираме, но успях да потисна емоциите, да си събера мислите и да се фокусирам върху рестарта. Опитах се да вкарам гумите в подходящата температура. На старта веднага разбрах, че ще съм първи в първия завой и оттам нататък успях да се насладя на последните обиколки.“
Снимки: Gettyimages