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Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна

  • 7 юни 2026 | 19:31
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Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна

Победителят в Гран При на Монако Андреа Кими Антонели засипа с похвали Мерцедес за представянето на тима в шестия кръг от сезона във Формула 1.

„Невероятен уикенд, невероятно състезание – заяви италианецът. – Получи се един от тези дни, в който имахме невероятно темпо, всичко се получи много естествено.

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„Колата ми беше невероятна и ми даде увереност да натискам, стана много забавен ден.

„Но работата ни все още не е приключила, сезонът е дълъг, трябва да продължим да натискаме и да вдигаме летвата.

„Целта е да продължим да се представяме така, тимът свърши невероятна работа и ни осигури невероятен автомобил.

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„Не бях особено доволен, че трябва да рестартираме, но успях да потисна емоциите, да си събера мислите и да се фокусирам върху рестарта. Опитах се да вкарам гумите в подходящата температура. На старта веднага разбрах, че ще съм първи в първия завой и оттам нататък успях да се насладя на последните обиколки.“

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Снимки: Gettyimages

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