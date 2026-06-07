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Люис Хамилтън: Страхотно е, че завърших втори

  • 7 юни 2026 | 19:38
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Люис Хамилтън: Страхотно е, че завърших втори

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън записа второ поредно второ място в последните два старта във Формула 1.

„Първо трябва да поздравя Кими и тима на Мерцедес, старото ми семейство, те отново го направиха, създали са страхотен автомобил – обясни Хамилтън. – И Кими се справи невероятно, прави го всеки пореден уикенд. Страхотно е да го гледаш как се представя, много се радвам за него.

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„Мисля, че и ние прогресираме в последните месеци, все още обаче не можем да се борим с Мерцедес, ще ни трябва още работа, за да стигнем на тяхното ниво.

„Но взех още едно второ място, това е страхотно, особено в Монако, в най-трудните условия, наистина беше много трудно. Така че съм доволен.“

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Снимки: Gettyimages

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