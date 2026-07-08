Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори след пристигането на клуба от Босна и Херцеговина. Той коментира вчерашното равенство с Борац (Баня Лука), както трансферите в клуба. Костадинов призна, че към момента няма оферта за Макун и че “сините” ще направят всичко възможно да задържат Майкон.

Левски се прибра в София след равенството с Борац

“За мен вчера отборът направи добър мач. Започнахме колебливо, тъй като имаме нови футболисти, трябваше да се адаптираме към терена, който не беше много добър. През второто полувреме играхме стабилно, на високо ниво и заслужавахме да победим. Смятам, че трябва да покажем играта от второто полувреме в реванша, нищо повече, нищо по-малко.

Не искам да коментирам противника, уважаваме ги, добър отбор са, но смятам, че нашият състав е доста силен. Тепърва предстои да видим най-доброто от футболистите.

Смятам, че домакинският фактор ще бъде от огромно значение през цялата кампания. Миналата година видяхме колко са важни феновете. Благодаря на привържениците, които бяха в Босна с нас.

Много е рано да даваме оценки на новите, но виждам едно сериозно отношение от тях. Знаете, че гледаме и характерите им. Нямам никакво съмнение относно футболните им качествата.

Към момента в клуба няма официална оферта за Макун.

В Турция: Левски даде зелена светлина за трансфер Макун

Майкон е много важен футболисит, доказал го е и го е показал. Ще направим всичко възможно да го задържим. Доказа се като важен футболист. Надяваме се да намерим най-доброто решение за него и за клуба.

Да, очаквайте още удължавания на договори. Надяваме се на добра позитивна развръзка. Селекционният процес продължава. Искаме да се подобряваме. Знаем, че трансферният прозорец е дълъг и ще направим всичко по силите си да се подсилим.

Напрежението е по-различно и по-голямо, когато гледаш двубоя отстрани. Когато си на терена, то изчезва, докато когато гледаш, си една идея по-напрегнат.

Смятам, че вчера първото полувреме макар и да започнахме леко колебливо, беше напълно равностойно. Нашите стандарти са доста високи. Второто полувреме доминирахме през цялото време. Щеше да бъде обективно да победим”, заяви Костадинов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google