Още един българин ще води предсезонна подготовка с отбор от Серия "А"

След като вчера беше потвърдено, че Димитър Папазов ще се подготвя с първия състав на Болоня за новия сезон, а Атанас Кехайов и Иван Сулев – с този на Каляри, днес стана ясно, че още един български талант ще тренира с тим от Серия "А" през това лято.

Българин в групата на Болоня за старта на подготовката

Двама български таланти стартират предсезонна подготовка с първия състав на Каляри

Става въпрос за 19-годишния бранител Кристиан Пехливанов, който ще води предсезонна подготовка с Лече под ръководството на Еузебио Ди Франческо. Родният талант е изиграл общо 64 мача за Примаверата на клуба, откакто се присъедини към нея преди две години от испанския Алкоркон. Сега той е част от втората група играчи, които ще се присъединят към тренировките на „джалоросите“ няколко дни след началото на заниманията на първата група. Основната част от подготвителния лагер на тима ще бъде в австрийския курорт Бад Лойперсдорф, като нейният старт е на 15 юли.

📝 La lista dei calciatori convocati per il raduno in sede: https://t.co/IrOjpGPsYv pic.twitter.com/s6GcEzHfIx — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 8, 2026

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