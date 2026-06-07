Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

Пилотът на Алпин Пиер Гасли обяви, че подиумът в Монако му е бил „откраднат“, след като той получи две наказания по 5 секунди заради превишена скорост в бокса и това го свали от трето на седмо място.
От Алпин обжалват тези санкции и искат ново преразглеждане, така че има шанс Гасли да си върне мястото на подиума.
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Пиер направи изключително силно състезание като стартира девети и още на старта изпревари Ландо Норис, а при последния рестарт успя да мине пред Исак Хаджар.
Двете наказания дойдоха за надвишаване скоростта в бокса с 0,1 км/ч и 0,4 км/ч, а след това Пиер заяви, че не е нарушил правилата.
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„В момента няма нищо по-болезнено за мен – обясни емоционалният Гасли. – Десет години се скъсвам от работа за такъв момент. Днес направихме всичко както трябва, за да можем да се качим на подиума.
„Но това ми беше отнето поради погрешни причини. Това, което се случва не е правилно и се надявам, че те ще вземат правилното решение.“
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Гасли категорично заяви, че ограничителят в колата му е правилно настроен за тези 60 км/ч в бокса, които препънаха доста пилоти.
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„Надявам се на правилно решение, но то няма да ми върне подиума пред феновете – допълни Гасли. – Имам пет подиума, което не е достатъчно, смятам, че заслужавам и този, който ми беше откраднат. Надявам се да стане нещо.“
Снимки: Gettyimages