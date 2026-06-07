Хаджар: Състезанието беше невероятно трудно

Исак Хаджар се пребори за втория си подиум във Формула 1, след като днес завърши трети в Гран При на Монако, въпреки че имаше технически проблеми с автомобила.

„Направих чист старт. Вървях с добро темпо и в първите 10-15 обиколки вече имах сериозни проблеми със задвижващата система – обясни французинът. – Ако има писта, където не искаш това да става, то това е Монако. Беше невероятно трудно да карам 60 обиколки така.

Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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„Дори към края, пак имах недостатъчна мощност след рестарта. Никога досега не съм атакувал така в завоите. Изключителен уикенд, като се има предвид как започнах първата тренировка – с катастрофа. Нямах увереност да атакувам отново, но успяхме да се справим.“

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Снимки: Gettyimages