Хаджар: Състезанието беше невероятно трудно

Исак Хаджар се пребори за втория си подиум във Формула 1, след като днес завърши трети в Гран При на Монако, въпреки че имаше технически проблеми с автомобила.
„Направих чист старт. Вървях с добро темпо и в първите 10-15 обиколки вече имах сериозни проблеми със задвижващата система – обясни французинът. – Ако има писта, където не искаш това да става, то това е Монако. Беше невероятно трудно да карам 60 обиколки така.
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1
„Дори към края, пак имах недостатъчна мощност след рестарта. Никога досега не съм атакувал така в завоите. Изключителен уикенд, като се има предвид как започнах първата тренировка – с катастрофа. Нямах увереност да атакувам отново, но успяхме да се справим.“
Андреа Кими Антонели: Колата ми беше невероятна
Люис Хамилтън: Страхотно е, че завърших вториДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages