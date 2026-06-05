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Дешан: Не бяхме толкова добри след почивката

  • 5 юни 2026 | 12:23
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Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан предупреди, че на Световното първенство тимът му ще се изправя срещу опоненти с подобни качества и трябва да се представи по-добре, след като „петлите“ отстъпиха с 1:2 в приятелски мач срещу Кот д'Ивоар. Френският специалист, който изведе страната до световната титла през 2018 година, призна, че съставът му е загубил контрола върху срещата през второто полувреме, в което съперникът осъществи пълен обрат, заличавайки попадението на Раян Шерки в края на първата част.

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„Поражението никога не е приятно, въпреки че направихме някои добри неща през първото полувреме. Във втората част направихме много промени, но това не е оправдание. Не бяхме толкова добри след почивката, а те играха с много скорост. Ще се изправим срещу същия тип отбор на 16 юни“, каза Дешан след мача, цитиран от агенция Ройтерс. Първият двубой на Франция на Мондиал 2026 е срещу Сенегал на 16 юни, а останалите отбори в група I са Норвегия и Ирак.

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Снимки: Imago

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