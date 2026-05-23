  3. Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

  • 23 май 2026 | 16:26
Бизнесменът, който осигурява финансовия гръб на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, направи за пореден път анализ на съдийските назначения в efbet Лига. Спонсорът на "червените" от Бистрица обърна специално на наряда за Лудогорец - ЦСКА. Срещата в Разград е важна за ексшампионите, които гонят класиране за евротурнирите, докато "армейците" вече си осигуриха участие в Лига Европа, спечелвайки Купата на България в сряда.

"Las Cucarachas en vivo:

Блиц анализ на съдийските назначения:

Локо Пд - Ботев Пд
Главен е Дъ Литъл Пистолеро, онзи ден като ВАР дълго гледа очеизваден удар с две ръце при отменения гол за Купата, викам си: да не е решил да се нареди до Нотариуса във футболната история, но прояви здрав разум и извика Гребена да отменя. Неутрален за мача. Попи е ВАР, принципно си има ВАР инхаус и винаги е съмнителен, но тук ще е неутрален. АВАР е Ивайло Ненков, този е острие, знае се на кого и как, но в този мач е неутрален.

ЧМ - Арда
Главен е Кристиян Колев, тва е от хората на Нотариуса, винаги е готов да се нагърби за някоя простотия, но в този мач няма кой да го ангажира. Ще свири леко домакински, за да се подмазва. То така обича. ВАР е Гината, слуга - камикадзе, още помня как се взриви на Герена пред пълен стадион без да му пука Левски написаха 1000 реда декларация срещу него след мача, но той е над нещата …тук обаче ще е неутрален, няма кой да му бае. АВАР е Георги Дойнов, сефте разбирам, че има такова лице на планетата Земя…неутрален.

Лудогорец - Отборът от долината на Осъм
Главен - Стоян Арсов ах, леле! ВАР - Васил Минев ах, лелеле! АВАР - Дени Сталев - неутрален. Съдийски наблюдател: легендата Ичко Лозев. Вече се смея с глас….. Като видя такъв подбор на съдии за даден мач от страна на Las Cucarachas, винаги се сещам за Бръсначът на Окам…. Миналият кръг играхме с Лц и Васил Минев беше главен като създаде сам единственото положение за гостите, а Стоян Арсов беше ВАР и 5 минути се чуди за какво да ни отмени победния гол. Дени Сталев и в миналия мач беше АВАР.

ЦСКА 1948 - Левски
Главен е Геро Писков, неутрален, топ. ВАР е Любо Перника, неутрален, топ. АВАР е Гребена… след купата вече всичко е ясно. Рейтинг 0, но тук ще е неутрален… няма кой да му бае в този мач", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.

