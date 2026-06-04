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  3. ЦСКА 1948 продължава с трансферите, взе френски плеймейкър

ЦСКА 1948 продължава с трансферите, взе френски плеймейкър

  • 4 юни 2026 | 16:13
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ЦСКА 1948 осъществи втори летен трансфер. След като “червените” привлякоха с договор за три години боливийския халф Ектор Куеляр, днес спонсорът на клуба представи още един нов. Това е 23-годишният французин Жул Мейер.

Той идва от втородивизионния Дижон и играе на поста атакуващ полузащитник. През последня сезон той е играл като преотстъпен в третодивизионния Бруг-Перона, където в 27 шампионатни срещи се е отчел с 6 гола и три асистенции.

Освен като атакуващ полузащитник, Мейер може да играе и по двата фланга на атаката.

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