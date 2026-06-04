Найденов обяви два “лагера на смъртта” и прогнозира, че ЦСКА 1948 ще отпадне от Европа безславно още на старта

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че “червените” вече са стартирали подготовка за новия сезон след 7-дневна почивка. Той разкри, че отборът ще проведе два “лагера на смъртта” - в Банско и Словения. В заключение бизнесменът допълни, че ЦСКА 1948 няма да се задържи кой знае колко време в европейските клубни турнири.

“Край. Ваканцията за ЦСКА приключи вчера. Започваме медицински прегледи и на 8-ми се качваме на Банско за Лагера на смъртта vol. 1 На 25-ти заминаваме за Словения за Лагера на смъртта vol.2. Връщаме се в България на 10-ти юли готови за сезона. Очаква ни много тежък сезон. Ефбет лига е с намален брой отбори, битката за оцеляване ще е още по-жестока. Las Cucarachas дебнат зад всеки кухненски перваз и са готови за действия.

От ЕКТ очаквам безславно отпадане още на старта, нема кво да стане ….разбира се”, разясни Найденов на страницата си във “Фейсбук”.

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