Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов обяви два “лагера на смъртта” и прогнозира, че ЦСКА 1948 ще отпадне от Европа безславно още на старта

Найденов обяви два “лагера на смъртта” и прогнозира, че ЦСКА 1948 ще отпадне от Европа безславно още на старта

  • 4 юни 2026 | 13:57
  • 706
  • 1

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че “червените” вече са стартирали подготовка за новия сезон след 7-дневна почивка. Той разкри, че отборът ще проведе два “лагера на смъртта” - в Банско и Словения. В заключение бизнесменът допълни, че ЦСКА 1948 няма да се задържи кой знае колко време в европейските клубни турнири.

“Край. Ваканцията за ЦСКА приключи вчера. Започваме медицински прегледи и на 8-ми се качваме на Банско за Лагера на смъртта vol. 1 На 25-ти заминаваме за Словения за Лагера на смъртта vol.2. Връщаме се в България на 10-ти юли готови за сезона. Очаква ни много тежък сезон. Ефбет лига е с намален брой отбори, битката за оцеляване ще е още по-жестока. Las Cucarachas дебнат зад всеки кухненски перваз и са готови за действия.

От ЕКТ очаквам безславно отпадане още на старта, нема кво да стане ….разбира се”, разясни Найденов на страницата си във “Фейсбук”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

  • 4 юни 2026 | 10:43
  • 3128
  • 1
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 2574
  • 1
Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 5041
  • 33
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
  • 2746
  • 7
Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

Бъдещето на Карл Фабиен в Левски е под въпрос

  • 4 юни 2026 | 09:19
  • 5170
  • 7
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 7234
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 17687
  • 33
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 3672
  • 16
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 14742
  • 35
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 5921
  • 15
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 9807
  • 11
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 6842
  • 22