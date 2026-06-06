Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Италианците чакаха 22 години за полпозишън в Монако

Италианците чакаха 22 години за полпозишън в Монако

  • 6 юни 2026 | 22:02
  • 508
  • 0

Андреа Кими Антонели стана първият италианец, спечелил квалификацията за Гран При на Монако от 2004 година насам – 22 години по-късно успехът е факт.

Лидерът в световния шампионат победи с 43 хилядни от секундата Макс Верстапен, а преди 22 година най-бърз в квалификацията беше Ярно Трули, който тогава беше пилот на Рено.

Днес Антонели даде още един повод да бъде сравняван със Сена
Днес Антонели даде още един повод да бъде сравняван със Сена

Ярно взе полпозишъна с време 1.13,985 минути, което тогава беше най-бързата обиколка в историята на трасето в Монако. Втори в квалификацията завърши Ралф Шумахер с Уилямс, но за старта той беше преместен на 12-о място заради наказание за смяна на двигателя. И на първа редица се озова Дженсън Бътън – бившият световен шампион, който днес беше репортер за първите изказвания на първите трима след финала.

Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари
Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари

А след финала на квалификацията, бусът, който возеше първите трима в сесията към пресцентъра, беше ударен от автомобил.

„Сякаш не поемаме достатъчно рискове на пистата, а сега и така – обясни тогава през смях Трули. – Но не мисля, че това важи за Монте Карло.“

Кими Антонели: Една от онези обиколки, които наричаме магически
Кими Антонели: Една от онези обиколки, които наричаме магически

На финала в неделя спечели Трули, който изпревари с почти половин секунда Бътън, а трети завърши Рубенс Барикело с Ферари, който беше и последният, който не беше затворен с обиколка от първите двама.

Шарл Леклер обясни защо е изпуснал първото място
Шарл Леклер обясни защо е изпуснал първото място
 Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шарл Леклер обясни защо е изпуснал първото място

Шарл Леклер обясни защо е изпуснал първото място

  • 6 юни 2026 | 21:21
  • 1438
  • 0
Днес Антонели даде още един повод да бъде сравняван със Сена

Днес Антонели даде още един повод да бъде сравняван със Сена

  • 6 юни 2026 | 20:37
  • 881
  • 1
Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

Фернандо Алонсо: Просто е, не ни стига скорост

  • 6 юни 2026 | 20:24
  • 668
  • 0
Световният шампион каза къде сбърка във финалния си опит

Световният шампион каза къде сбърка във финалния си опит

  • 6 юни 2026 | 20:13
  • 1018
  • 0
Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията

Тото Волф: Ръсел нямаше увереност в колата в квалификацията

  • 6 юни 2026 | 20:03
  • 722
  • 0
Ръсел: Новата ни кола не отговаря на стила ми на пилотиране

Ръсел: Новата ни кола не отговаря на стила ми на пилотиране

  • 6 юни 2026 | 18:54
  • 1054
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 44162
  • 100
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 29829
  • 31
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 5453
  • 61
Англия 0:0 Нова Зеландия, Кейн с първи голям шанс

Англия 0:0 Нова Зеландия, Кейн с първи голям шанс

  • 6 юни 2026 | 23:35
  • 2049
  • 12
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 12120
  • 98
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 20237
  • 16