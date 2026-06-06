Италианците чакаха 22 години за полпозишън в Монако

Андреа Кими Антонели стана първият италианец, спечелил квалификацията за Гран При на Монако от 2004 година насам – 22 години по-късно успехът е факт.
Лидерът в световния шампионат победи с 43 хилядни от секундата Макс Верстапен, а преди 22 година най-бърз в квалификацията беше Ярно Трули, който тогава беше пилот на Рено.
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Ярно взе полпозишъна с време 1.13,985 минути, което тогава беше най-бързата обиколка в историята на трасето в Монако. Втори в квалификацията завърши Ралф Шумахер с Уилямс, но за старта той беше преместен на 12-о място заради наказание за смяна на двигателя. И на първа редица се озова Дженсън Бътън – бившият световен шампион, който днес беше репортер за първите изказвания на първите трима след финала.
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А след финала на квалификацията, бусът, който возеше първите трима в сесията към пресцентъра, беше ударен от автомобил.
„Сякаш не поемаме достатъчно рискове на пистата, а сега и така – обясни тогава през смях Трули. – Но не мисля, че това важи за Монте Карло.“
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На финала в неделя спечели Трули, който изпревари с почти половин секунда Бътън, а трети завърши Рубенс Барикело с Ферари, който беше и последният, който не беше затворен с обиколка от първите двама.
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Снимки: Gettyimages