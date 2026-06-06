Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари

Андреа Кими Антонели спечели своя четвърти полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Монако.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏



RIGHT AT THE END FROM KIMI! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PvVGM5oB2S — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Битката за първото място на стартовата решетка в Княжеството се превърна в дуел между италианеца и Макс Верстапен, който в крайна сметка завърши с победа за пилота на Мерцедес. Той си осигури най-важния полпозишън за годината с обиколка за 1:12.051 и аванс от 0.043 секунди пред Верстапен, който ще потегли втори.

От втората редица ще стартират пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, за когото сесията приключи в удар в стените на „Табак“. Представителят на домакините пое максималния рикс в търсенето на четвърти полпозишъна у дома, но този риск не се отплати и той ще потегли четвърти.

Leclerc actually hit the wall at Tabac in the final moments of Quali 🤯



He stopped his Ferrari on track at Rascasse at the end 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/xcZ3LGPsK4 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Исак Хаджар направи много силна квалификация и ще стартира пети пред Джордж Ръсел, който остана едва шести, изоставайки с цели 0.394 от съотборника си Антонели. Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, който спечели в Монако преди година, ще разделят четвърти ред пред Пиер Гасли и Лиам Лоусън, които ще оформят петата редица на стартовата решетка.

Piastri is using all of the road, pushing to fight for pole! 😎💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/7lXiwWSOzv — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Първи извън топ 10 на стартовата решетка утре ще бъде Алекс Албон, който в края на Q2 беше с 0.025 по-бавен от Гасли в битката за последното място в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. Тайландецът ще раздели шестата редица със своя съотборник в Уилямс Карлос Сайнц, а зад тях от седмия ред ще потеглят Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто.

Арвид Линдблад и Габриел Бортолето се класираха 15-ти и 16-ти в края на втория сегмент, в който Бортолето не записа време. Причината за това беше инцидентът на бразилеца в шикана след тунела в заключителните минути на Q1. Тогава пилотът на Ауди атакува прекалено агресивно шикана и обърса стената в първата му част, което доведе до счупване на предното ляво окачване на колата на Бортолето и за него квалификацията получи в този момент.

Естебан Окон беше първият елиминиран пилот в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна, в които френският състезател на Хаас завърши на 0.037 зад Линдблад в битката за последното място в Q2. Заедно с Окон участието си в квалификацията след първата ѝ част приключиха още Серхио Перес, Оливър Беарман, Валтери Ботас и пилотите на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл, които ще си поделят последната редица на старта в Княжеството.

Състезанието за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 16:00 часа българско време утре и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages