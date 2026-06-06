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Днес Антонели даде още един повод да бъде сравняван със Сена

  • 6 юни 2026 | 20:37
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Днешната последна обиколка на Андреа Кими Антонели в квалификацията за Гран При на Монако се оказа изключително успешна, като той спечели оспорваната битка с Макс Верстапен за полпозишъна.

И веднага много специалисти побързаха отново да сравнят италианеца с легендата Айртон Сена и по-точно – с невероятния му квалификационен тур през 1988 година, описван като „нереален“.

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Сена е най-успешният пилот в историята на Гран При на Монако с 6 победи в Монте Карло, а днес Антонели спечели първия си полпозишън тук и обясни, че обиколката му е била „магическа“.

Дали обаче Антонели свързва своята обиколка с онази на Сена отпреди почти 40 години?

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„Да, днес участвах в една от най-напрегнатите квалификации за годината и се изискваше огромно усилие, за да спечеля – обясни по-късно италианецът. – Същото важи и за тренировките защото там трябва да намериш къде е лимита на възможностите ни.

„А когато тук трябва да подобриш представянето си с две десети, това никак не е лесно, защото стените започват да се доближават до теб, не е лесно да си уверен. Но днес се чувствах страхотно.“

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Това не е първият път, в който Антонели е сравняван със Сена, като паралелите не са никак малко – грешките в началото на кариерата му, скоростта в квалификациите, карането му в състезателно темпо и огромният потенциал, който има 19-годишният италианец.

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Интересното е, че досега Антонели беше сравняван основно с периода на Сена в Лотус в средата на 80-те години, но днес сравненията бяха с един от най-силните сезони в кариерата на бразилеца – 1988.

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Снимки: Imago

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