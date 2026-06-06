Кими Антонели: Една от онези обиколки, които наричаме магически

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели своя четвърти полпозишън за сезона, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Монако.

Италианският пилот на Мерцедес си гарантира първото място на старта в Княжеството с една феноменална обиколка в самия край на битката за полпозишъна, с която той изпревари с 0.043 секунди Макс Верстапен. След края на квалификацията Антонели само определи обиколката си като „магическа“ и не пропусна да благодари на отбора си за подобрението в представянето на колата след трудните петъчни тренировки.

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„Една от онези обиколки, които наричаме магически. Успях да събера всичко в нея. Беше наистина оспорвана квалификация с Макс. След първите обиколки в Q3 между нас имаше само една милисекунда.



„Но аз знаех, че последната обиколка е добра и просто се надявах, че ще е достатъчна. Беше много оспорвано и аз съм много доволен. Огромни благодарности към отбора, защото вчера ние страдахме много, но днес успяхме да се подобрим масивно“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages