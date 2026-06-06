Шарл Леклер обясни защо е изпуснал първото място

Шарл Леклер обясни удара си в квалификацията в Монако с „комбинация от фактори“, след който той остана без надежди за първо място на старта пред родна публика.

След първите бързи обиколки в третата част Леклер беше начело, но след това остана 4-и, тъй като се удари в последния си опит.

Charles Leclerc hits the wall whilst chasing a home pole position 😳💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Sj35LeMdlX — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

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„Случилото се е комбинация от фактори – обясни пилотът на Ферари. – Когато причината е изцяло в мен, аз си признавам без да се срамувам, но днес може би беше комбинация от фактори.

„Мисля, че първо, това е резултат от последните два трудни и объркани уикенда, като специално при моята кола има нещо, което ми създава проблеми в момента. Мисля, че имаме решение за това, но ще трябва да го пробвам в Барселона и да видим дали ще има подобрение.

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„Но в момента е трудно да говорим за постоянство в представянето на болида ни. В Q3 атакувах сериозно, знаех къде е лимита на колата, но го надхвърлих.

„Усещането за колата е много важно, в Монако не е достатъчно да си бърз, трябва и да си уверен, а това цял уикенд е предизвикателство за мен. Натисках спирачката и не знаех дали няма да се ударя в стената. Същото беше и в Монреал и трябва да пробваме да решим този проблем.“

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Снимки: Imago