Люис Хамилтън: Не променихме почти нищо след тренировките, но...

Люис Хамилтън заяви, че отборът на Ферари не е направил почти никакви промени по настройките на SF-26 след края на тренировките преди Гран При на Монако, но по някаква причина в квалификацията колата се е държала по драстично по-различен начин.

A tight Quali in Monaco! 🇲🇨 We’ll start from the second row with Lewis pic.twitter.com/vY6mtdbCEF — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

В битката за полпозишъна Хамилтън остана трети зад Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен, а неговият съотборник Шарл Леклер ще потегли четвърти в домашното си състезание. Двамата обаче определено могат да се чувстват разочаровани предвид темпото, което демонстрираха в хода на подготвителните сесии в Княжеството.

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„Поздравления за Кими. Мега, мега каране. Да спечелиш първия си полпозишън тук е специално. За нас беше тежко. В тренировките изглеждахме толкова силни и не променихме почти нищо, но по някаква причина колата беше драстично по-различна в квалификацията, така че трябва да проверим какво се случи.



„Дадох абсолютно всичко. Бях възможно най-близо до стените. Определено беше много оспорвано. Помислих си, че успях, но след това Макс направи своята обиколка, а след това и Кими. Мисля, че е хубаво да видим колко изравнени са колите. Мисля, че днес загубихме нещо и трябва да разберем какво се случи“, каза Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages