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Световният шампион каза къде сбърка във финалния си опит

  • 6 юни 2026 | 20:13
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Световният шампион каза къде сбърка във финалния си опит

До последните бързи обиколки в квалификацията за Гран При на Монако днес световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заемаше четвъртото място, но допусна грешка във финалния си опит и потъна в класирането.

„Блокирах колелата на спирането за завой №10, не знам защо – обясни британецът. – После гледах данните, натиснал съм малко по-силно спирачката, но линията ми и неравността, където стана това са си същите.

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„Карах може би на 99%, но понякога е трудно да прецениш това, след атакувах на 100 процента и платих цената за това.

„Но колата ни не е достатъчно добра през целия уикенд, имаме проблеми тук, това е ясно.

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„Труден уикенд. Опитах се да направя по-добра обиколка, успях да подобря на контролата с две десети, но дори и да бях запазил това да финала с тези две десети щях да мина само пред Оскар. Разликата с другите пред нас е твърде голяма.“

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Снимки: Imago

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