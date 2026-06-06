Ръсел: Новата ни кола не отговаря на стила ми на пилотиране

Джордж Ръсел така и не влезе в битката за местата на първата редица на стартовата решетка в Монако, а британецът обясни, че проблемите не са свързани само с трасето в Монте Карло.

„В последните три състезания изобщо не сме там, където искаме – заяви Ръсел. – Дори в Канада водих оспорвана битка с колата, за да постигна добра обиколка. Но и там имах нужда от нещо наистина специално, за да мина по-напред.

Posing as the top three in Monaco Qualifying! 😮‍💨



1. Antonelli 🇮🇹

2. Verstappen 🇳🇱

3. Hamilton 🇬🇧#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/6LofIiFCbv — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

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„Определено има нещо в промените по колата ни за тази година, които не отговарят на стила ми на пилотиране, миналата година беше по-добре. Двамата с Кими имаме различен стил на пилотиране.

„Тази година колата ни пасва идеално на неговото пилотиране. Сега или трябва аз да се нагодя към това или ще изостана, но нямам обяснение как в началото на сезона всичко се получаваше толкова лесно. Наистина не знам защо изоставаме така, нямам обяснение.“

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Снимки: Imago