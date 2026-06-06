Маркес: Стратегията ми беше да натисна в началото, когато съм свеж

Преди началото на уикенда за Гран При на Унгария световният шампион Марк Маркес се отписа от сметките за битката в челото на „Балатон Парк“ заради все още неоптималното си физическо състояние.

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В действителност обаче именно пилотът на Дукати контролира събитията край езерото Балатон, след като оглави класирането класирането в двете свободни тренировки, след като спечели квалификацията и спринта. След неговия финал испанецът разкри, че стратегията му за късото състезание е била той да натисне още в началото, когато е свеж, след което просто да се опита да оцелее.

Този ход се оказа напълно успешен и донесе победата на Маркес, който триумфира с аванс от 1.5 секунди пред Педро Акоста. За световния шампион това е трета спринтова победа пред годината след тези в Бразилия и Испания. Пилотът на Дукати все още обаче няма неделна победа от началото на сезона, но самият той не знае дали утре ще бъде в състояние да промени това.

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„Вчера се опитах да спестя малко енергия. Днес сутринта дадох всичко от себе си, защото, както се видя в спринта, да стартираш от първата редица тук е много важно. След това стратегията ми беше да натисна в началото, когато все още съм свеж и да оцелея до края. Тази стратегия сработи днес. Утре състезанието ще е по-дълго, ще видим как ще се справя“, каза Маркес след победата си в спринта.

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Снимки: Gettyimages