Маркес: Ще се нуждая от чужди грешки, за да имам шанс този уикенд

Марк Маркес вярва, че ще има шанс да се бори за подиума по време на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария на „Балатон Парк“ само, ако неговите съперници допуснат грешки.

Световният шампион се завърна на стартовата решетка след коригираща операция на дясното рамо по време на Гран При на Италия на „Муджело“ миналата седмица. Той използва уикенда на едно от най-натоварващите трасета, за да прецени дали нараненият му радиален нерв се възстановява.

Маркес е намерил просто доказателство за правилното си възстановяване след спринта

В квалификацията Маркес беше най-бързият пилот с Дукати и се нареди четвърти, но в спринта и състезанието той нямаше сили да се бори за челните позиции, финиширайки съответно пети и седми. Сега, само няколко дена по-късно, MotoGP се насочва към „Балатон Парк“, където Маркес доминира през миналата година, но самият испанец призна, че не се чувства обнадежден за шансовете си в Унгария при нормално развитие на събитията.

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„След „Муджело“ ледът беше най-добрият ми приятел, за да охладя всичко и да се опитам да се възстановя. След три дни не усещам разлика, но се надявам да има такава между „Балатон“ и „Бърно“. Но аз знам, че ще са нужни няколко седмици. Също така трябва да си върна и увереността в мотора, но първи трябва да оправя физическото ми състояние.



„Забравете да имам шанс този уикенд. Ако съм в челото, значи другите правят нещо много грешно. На „Муджело“ миналата година аз също спечелих квалификацията, спринта и състезанието. Така че тук имам същия манталитет. Просто ще се опитам да работя върху себе си. Сега другите пилоти са на друго ниво, особено Марко (Бедзеки) и (Хорхе) Мартин. На „Муджело“ те ми показаха, че са много по-бързи“, обясни Маркес пред медиите преди старта на уикенда в Унгария.

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Снимки: Gettyimages