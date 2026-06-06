Мбапе коментира съревнованието между Меси и Роналдо, както и загубения си финал в Катар

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира голямото съревнование между бившия си съотборник в Пари Сен Жермен Лионел Меси и легендата на “лос бланкос” Кристиано Роналдо, като също така опроверга прословуто твърдение за тях.

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“Играл съм и с двамата. По-точно играл съм заедно с Меси и срещу Роналдо. Кристиано ми е идол, но Лео ми е бил съотборник. Предвид това, че съм се изправял и срещу двамата, те са наистина различни и не са едни и същи. Съперничеството помежду им беше добро, защото са напълно различни във всичко: десен крак (Роналдо)срещу ляв крак (Меси), висок ръст (Роналдо) срещу нисък ръст (Меси), здравина (Роналдо) срещу елегантност (Меси), екзплозивност (Роналдо) срещу визия (Меси). Твърдението, че единият представлява усърдния труд, а другият вродения талант? Това го казват хора, които не играят футбол. Защото, ако ми кажеш, че Роналдо няма талант или Меси не се труди усърдно, това означава, че никога през живота си не си обувал бутонки, за да тренираш всеки ден. Не разбирам как може някой, който е тренирал футбол, да мисли по такъв начин”, коментира Мбапе в интервюто си за Sorare.

Kylian Mbappé: "Messi or Ronaldo? I've played with both! Well, I played with Messi and I played against Ronaldo. Cristiano is my idol, but I also played with Leo. And having played against both, the truth is they are really different. They aren't the same.



"The rivalry between… pic.twitter.com/l1bJ8Z3VRv — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 5, 2026

Френският национал също така се върна назад към загубения финал на Мондиал 2022 след изпълнение на дузпи срещу Аржентина. “Този финал имаше всичко: зрелище, съревнование, сценарий, обрати, дузпи, драма, безброй голове и невероятен интензитет. Футболните фенове, които са гледали финала в Катар, могат да кажат, че е бил най-добрият. За нас обаче той завърши зле, така че винаги ще имаме горчив вкус. Също така никога не съм гледал запис на мача. Ако го направя, това може да събуди някои стари демони в мен. Да, загубихме, но просто трябва да продължим напред”, сподели капитанът на Франция, който разкри и желаните си противници на предстоящото Световно първенство: “Мечтая си да се изправя срещу Кристиано и Неймар, защото това ще бъде последният им Мондиал”.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé: "The 2022 World Cup final had everything: entertainment, the matchup, the script, the twists, penalties, drama, goals everywhere and incredible intensity."



"For the football fan who watched the 2022 World Cup final, they can say it was the best final.… pic.twitter.com/eFb1cnzK71 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 5, 2026

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Снимки: Gettyimages