Дешан смъмри Шерки

Селекционерът на Франция Дидие Дешан остана недоволен от думите на халфа на тима Раян Шерки след поражението от Кот д'Ивоар (1:2) в приятелска среща. 22-годишният футболист заяви, че „петлите“ няма да заминат за Световното първенство като фаворити, но ще размажат всички.

Както съобщава “Екип”, на следващия ден Дешан е разговарял с Шерки относно това интервю и е обяснил, че подобен тип публични изказвания могат да бъдат възприети по различен начин, затова не бива да се говори така.

Въпреки това, тези коментари няма да повлияят на позицията на играча в националния отбор и няма да последват никакви санкции.

Шерки: Не отиваме на Световното да го спечелим, а да разбием всички

На Мондиал 2026 Франция ще играе в група “I” срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.

В понеделник, 7 юни, “петлите” излизат в последната си приятелска среща преди финалите на Световното първенство — срещу Северна Ирландия.

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Снимки: Imago