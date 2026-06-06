Ексклузивно! Звезда на Балкан грабна микрофона на Sportal.bg, фенове пяха пред камерата, треньорът полетя във въздуха

Изумителната атмосфера след края на финала в Sesame Национална баскетболна лига, който отборът на Балкан спечели и вдигна осмия трофей в своята история, не може да бъде описана, но екипът на Sportal.bg все пак се постара да ви доближи максимално до звездите на тима от Ботевград и да разбере какви емоции бушуват в тях в момента.

За целта ни помогна и един от големите любимци на публиката Демонд Робинсън, който не успя да вземе участие в плейофите заради сериозна травма в глезена, но пък се справи отлично като репортер с микрофона на нашата медия в ръка.

Американският център поговори в своя отличителен шеговит тон с Джамари Блекмон, Тадж Грийн, Димитър Димитров и Андрей Иванов, а след това се отдаде на снимки и автографи със запалянковците, които окупираха игрището в "Арена Ботевград".

Ние пък продължихме напред с разговорите с играчите, като успяхме да разберем колко много означава тази титла за Андрей Иванов и на кого я посвещават той, Алекс Симеонов, Константин Тошков и Илиян Пищиков, който го каза със сълзи в очите.

Не изпуснахме и момента, в който старши треньорът на Балкан Йован Попович полетя, хвърлен във въздуха няколко пъти от своите играчи. За щастие всичко мина добре, а след това и той застана пред нашата камера, за да сподели колко сладко е да спечелиш титлата и като помощник-треньор и като водеща фигура в тима от Ботевград.

Какво се случи по време на обиколката на паркета, вижте в нашето видео!

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Снимки: Sportal.bg