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  3. Ексклузивно! Звезда на Балкан грабна микрофона на Sportal.bg, фенове пяха пред камерата, треньорът полетя във въздуха

Ексклузивно! Звезда на Балкан грабна микрофона на Sportal.bg, фенове пяха пред камерата, треньорът полетя във въздуха

  • 6 юни 2026 | 00:39
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Изумителната атмосфера след края на финала в Sesame Национална баскетболна лига, който отборът на Балкан спечели и вдигна осмия трофей в своята история, не може да бъде описана, но екипът на Sportal.bg все пак се постара да ви доближи максимално до звездите на тима от Ботевград и да разбере какви емоции бушуват в тях в момента.

За целта ни помогна и един от големите любимци на публиката Демонд Робинсън, който не успя да вземе участие в плейофите заради сериозна травма в глезена, но пък се справи отлично като репортер с микрофона на нашата медия в ръка.

Американският център поговори в своя отличителен шеговит тон с Джамари Блекмон, Тадж Грийн, Димитър Димитров и Андрей Иванов, а след това се отдаде на снимки и автографи със запалянковците, които окупираха игрището в "Арена Ботевград".

Ние пък продължихме напред с разговорите с играчите, като успяхме да разберем колко много означава тази титла за Андрей Иванов и на кого я посвещават той, Алекс Симеонов, Константин Тошков и Илиян Пищиков, който го каза със сълзи в очите.

Не изпуснахме и момента, в който старши треньорът на Балкан Йован Попович полетя, хвърлен във въздуха няколко пъти от своите играчи. За щастие всичко мина добре, а след това и той застана пред нашата камера, за да сподели колко сладко е да спечелиш титлата и като помощник-треньор и като водеща фигура в тима от Ботевград.

Какво се случи по време на обиколката на паркета, вижте в нашето видео!

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Снимки: Sportal.bg

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