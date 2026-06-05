Всички шампиони на България по баскетбол за мъже:
1942 година - Левски (София) - треньор Христо Хайтов
1943 - ЖСК (София) - Рачо Стоянов
1944 - не се провежда първенство
1945 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов
1946 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов
1947 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов
1948 - Локомотив (София) - Димитър Григоров
1949 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински
1950 - Народна войска (София) - Людмил Катерински
1951 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински
1952 - Ударник (София) - Димитър Митев
1953 - Ударник (София) - Кирил Хайтов
1954 - Спартак (София) - Петър Шишков
1955 - Локомотив (София) - Георги Павлов
1956 - Спартак (София) - Петър Шишков
1957 - Академик (София) - Божидар Такев
1958 - Академик (София) - Божидар Такев
1959 - Академик (София) - Божидар Такев
1960 - Спартак (София) - Петър Шишков
1961 - Локомотив (София) - Владимир Славов
1962 - Спартак (София) - Петър Шишков
1963 - Академик (София) - Цветан Желязков
1964 - Локомотив (София) - Методи Томовски
1965 - ЦСКА Червено знаме (София) - Людмил Катерински
1966 - Локомотив (София) - Методи Томовски
1967 - ЦСКА Червено знаме (София) - Кирил Семов
1968 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1969 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1970 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1971 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1972 - Академик (София) - Веселин Темков
1973 - Академик (София) - Веселин Темков
1974 - Балкан (Ботевград) - Иван Колев
1975 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1976 - Академик (София) - Нейчо Нейчев
1977 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Цвятко Барчовски
1978 - Левски Спартак (София) - Евелин Косев
1979 - Левски Спартак (София) - Петър Симанов
1980 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Омуртаг Кузманов
1981 - Левски Спартак (София) - Нико Грозев
1982 - Левски Спартак (София) - Георги Димитров
1983 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1984 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1985 - Академик (Варна) - Симеон Варчев
1986 - Левски Спартак (София) - Атанас Голомеев
1987 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев
1988 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев
1989 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев
1990 - ЦСКА (София) - Петко Маринов
1991 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев
1992 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев
1993 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич
1994 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич
1995 - Плама (Плевен) - Дарин Великов
1996 - Плама (Плевен) - Дарин Великов
1997 - Славия ВИС-2 (София) - Росен Барчовски
1998 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
1999 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
2000 - Левски (София) - Константин Папазов
2001 - Левски (София) - Константин Папазов
2002 - Ямболгаз (Ямбол) - Иван Чолаков
2003 - Лукойл Академик (София) - Петко Маринов
2004 - Лукойл Академик (София) - Слободан Николич
2005 - Лукойл Академик (София) - Константин Папазов
2006 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2007 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2008 - Лукойл Академик (София) - Желко Лукаич
2009 - Лукойл Академик (София) - Георги Младенов
2010 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2011 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2012 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2013 - Лукойл Академик (София) - Сашо Везенков
2014 - Левски (София) - Константин Папазов
2015 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2016 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2017 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2018 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов
2019 - Балкан (Ботевград) - Небойша Видич
2020 - първенството не завършва заради пандемията от COVID-19
2021 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов
2022 - Балкан (Ботевград) - Небойша Видич
2023 - Балкан (Ботевград) - Петър Златанович
2024 - Рилски спортист (Самоков) - Любомир Киров
2025 - Рилски спортист (Самоков) - Любомир Киров
2026 - Балкан (Ботевград) - Йован ПоповичДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Трошев