Травис МакКонико е MVP на шампионския мач

Гардът на Балкан Травис МакКонико стана MVP на последния пети мач от финалната плейофна серия за титлата в Sesame НБЛ между ботевградчани и Локомотив Пловдив. Балкан триумфира в своята зала с 81:80, а именно МакКонико реализира шампионския кош три минути преди края.

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МакКонико се отличи с 15 точки, 6 асистенции, 5 борби и 4 откраднати топки, като направи много силан финална серия и бе с ключов принос за спечелването на титлата от страна на водения от Йован Попович тим.

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Снимки: Борислав Трошев