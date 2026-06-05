Зверев: С Коболи сме големи приятели, чакам с нетърпение финала

Финалът на "Ролан Гарос" между Александър Зверев и Флавио Коболи ще бъде и със сантиментална стойност, след като двамата са добри приятели в последните две години.

Зверев достигна до четвъртия си сблъсък за титла от “Големия шлем”, побеждавайки 26-ия поставен чех Якуб Меншик със 7:5, 6:2, 3:6, 6:3, малко преди 10-ият поставен Коболи да продължи напред без игра, защото сънародникът му Матео Арналди се оттегли поради вирусно заболяване.

Гледайки напред към финала, където ще се бори за първия си трофей от “Големия шлем”, Зверев възприе уважителен тон, когато обсъждаше семейството на съперника си.

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„Сближихме се на "Лейвър къп" през 2024 година в Берлин. Понякога, когато имаше трудни моменти, баща му идваше при мен и ми задаваше въпроси. Той пък задаваше на баща ми въпроси за тенис и за други неща“, разкри германският тенисист пред медиите.

„Винаги съм бил много щастлив да говоря с него. Мисля, че тогава всичко започна. С някои хора просто продължава естествено, както е и с Флавио“, добави той.

Взаимното уважение се е пренесло и в съперничеството им, което е 3:1 в полза на Зверев, след като той взе реванш на четвъртфиналите в Мадрид за загубата от Коболи на полуфиналите в Мюнхен.

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„Той е страхотен тенисист и страхотен човек. Очаквам с нетърпение да играя с него на финала. Разбира се, това е първият му финал, радвам се за него, че стигна до тук. Единственото нещо, което мога да контролирам, е да играя добър тенис. Ще се опитам да покажа нивото си. Ще се опитам да правя правилните неща. Това е единственото, което има значение за мен“, допълни Зверев.

Германският тенисист каза, че фактът, че Коболи е по-свеж, тъй като не игра на полуфинала, няма да има значение за финала.

„Чувствам се добре. Нямах брутално дълги мачове. Чувствам, че сега мога да играя отново на ниво“, заяви той.

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„Мисля, че не е начинът, по който искаш да се случи полуфинал на турнир от “Големия шлем”, но видях и Матео в съблекалнята и той изглеждаше ужасно. Разбирам го. Няма какво много да направи. Такива неща се случват. Всички сме хора. Не искаме да се случват, но се случват. Не мисля, че ще има голяма разлика в неделя“, коментира Зверев.

След като загуби финала на Откритото първенство на Австралия миналата година, третата му загуба за титла от “Шлема”, германецът разкри, че не е имал затруднения да запази спокойствие през следващите месеци.

„Не е минало толкова време. Беше миналата година. През по-голямата част от времето бях или номер 2, или номер 3 в света. Така че чувствам, че мога да се върна на тези сцени и чувствам, че ще се върна. Не играх добре миналата година, но чувствах, че ще намеря своя ритъм отново. Щастлив съм, че съм отново на този етап“, коментира той.

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В същото време, чехът Якуб Меншик сравни играта срещу Александър Зверев с „удряне в стена“, след като вторият поставен германец сложи край на мечтата му за финал на Откритото първенство на Франция. Безмилостната защита и постоянната игра от основната линия, способността на Зверев да връща почти всеки удар караше 26-ия поставен чех да се бори много на корта.

„Саша е много корав човек на корта. Искам да кажа, той не ти дава никакви лесни точки. Много е трудно да намериш ритъма, особено когато стои толкова назад и се чувстваш сякаш удряш в стената“, коментира Меншик.

20-годишният тенисист, който впечатли по време на пътя си към полуфиналите, призна, че е било трудно да пробие играта на съперника си.

„Дори и да имах страхотни геймове и възможности, все пак, с неговите силни сервиси и стабилна игра от основната линия, ми беше супер трудно да го атакувам, да намеря инерцията и да я взема на моя страна“, каза той.

Въпреки поражението, чехът е щастлив от представянето си.

„Много съм щастлив, че успях да стигна до полуфиналите и че успях да победя много топ играчи. Ще го приема като страхотен, страхотен турнир“, завърши Меншик.

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Снимки: Imago