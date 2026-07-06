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  3. Иван Иванов победи Динко Динев и се класира за основната схема в Нотингам

Иван Иванов победи Динко Динев и се класира за основната схема в Нотингам

  • 6 юли 2026 | 19:21
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Иван Иванов победи Динко Динев и се класира за основната схема в Нотингам

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за основната схема на турнира по тенис на трева от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов победи в изцяло български мач от втория кръг на квалификациите 22-годишния Динко Динев с 4:6, 6:1, 6:1 за час и 29 минути игра.

Динев спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. След това обаче Иванов доминира и загуби само два гейма в следващите два сета.

По-късно днес ще стане ясен съперникът на Иван Иванов в първия кръг на основната схема.

Динко Динев пък ще продължи участието си в надпреварата на двойки. Българинът ще играе в тандем с Матео Ковато (Италия), като в първия кръг двамата ще се изправят срещу британците Том Хандс и Матю Съмърс.

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