Паолини се класира за четвъртфиналите на "Уимбълдън"

Финалистката през 2024 година Джазмин Паолини се класира за втори път в кариерата си за четвъртфиналите на турнира "Уимбълдън".

В среща от четвъртия кръг италианката спря Александра Еала от Филипините след 6:4, 4:6, 6:3. В първите два сета имаше по три пробива, като така двете тенисистки си размениха по една част.

В решителния трети сет обаче Паолини вдигна много нивото си на сервис, не загуби подаването си нито веднъж и даде само пет точки на Еала. Италианката постигна пробив за 5:3, което и отвори пътя към следващата фаза. В нея тя ще играе с украинката Марта Костюк, която постигна 21-ва победа в последните си 22 мача. Костюк спечели с 6:4, 6:4 срещу американката Ашлин Крюгер за час и 24 минути.

Костюк стартира двубоя много силно, реализирайки два пробива, за да поведе с 4:1. В края на сета Крюгер подобри представянето си и дори бе близо до изравняването, но това не се случи.

Инерцията в играта на американката обаче бе видна и във втория сет тя поведе с 4:2 гейма. Тя обаче пропусна геймбол на собствен сервис за 5:2, допусна пробив и това я срина психически. До края на мача Костюк не допусна грешка и затвори срещата със серия от четири поредни гейма.

В другия четвъртфинал, определен днес, ще играят белгийката Елизе Мертенс и чехкинята Линда Носкова.

Мертенс спечели с 6:4, 6:4 срещу Мари Боужкова от Чехия и за пръв път от 2020 година е сред най-добрите осем на турнир от Големия шлем.

Носкова пък се наложи с 6:4, 7:6(2) над американката Мадисън Кийс в последния мач от програмата за деня. Първият сет бе решен от един пробив в самия му край в полза на Носкова, докато във втория сет тайбрек трябваше да определи спора между двете тенисистки. Две двойни грешки на Кийс обаче павираха пътя на 21-годишната Носкова към победата и първия ѝ четвъртфинал на "Уимбълдън".

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