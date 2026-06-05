Зверев с нова голяма крачка към мечтаната титла от "Големия шлем"

Представителят на Германия Александър Зверев се класира за финала на "Ролан Гарос" при мъжете. Финалът е общо четвърти за Зверев в турнирите от "Големия шлем" и втори на "Ролан Гарос" след този през 2024 година, когато отстъпи пред испанеца Карлос Алкарас в пет сета.

Вторият поставен Зверев победи в първия полуфинал в Париж 26-ия в схемата чех Якуб Меншик със 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 за три часа игра.

Германският тенисист взе оспорвания първи сет след пробив за 6:5 и стигна до 7:5. Ранен пробив във втората част осигури на Зверев преднина от 3:1 и впоследствие той затвори сета при 6:2, след като Меншик допусна втори пробив.

Последва интригуващ трети сет, в който чешкият тенисист, въпреки някои физически проблеми, поведе с 4:2 след пробив в шестия гейм и запази преднината си за успешното 6:3. Зверев не загуби самообладание, взе аванс от 3:0 в четвъртата част и я приключи при 6:3.

"Впечатлен съм от начина, по който той игра в последните две седмици. Той беше едно от най-големите предизвикателства и съм щастлив, че преминах през него", заяви в интервюто си на корта Зверев по повод Якуб Меншик, който игра първия си полуфинал в турнирите от "Шлема".

Сега Александър Зверев, който преследва първа титла от "Големия шлем", очаква на финала на "Ролан Гарос" победителя от втория полуфинал по-късно днес между италианците Флавио Коболи (десети поставен) и Матео Арналди.

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Снимки: Gettyimages