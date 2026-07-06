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Илиян Радулов достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Испания

  • 6 юли 2026 | 19:26
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Илиян Радулов достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишният Радулов и Алберт Педрико Кравцов (Испания), поставени под номер 3 в схемата, победиха представителите на домакините Брайън Ернандес Кортес и Пабло Роче Алкая с 6:4, 6:3 за 69 минути игра.

Радулов и Кравцов изостанаха с пробив при 3:4 в първия сет, но със серия от три поредни гейма го спечелиха с 6:4. Добрата серия на българо-испанския тандем продължи и в началото на втория сет, когато поведоха с 3:0, а след това запазиха преднината си за крайното 6:3.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу победителите от мача между Лука Лиу (САЩ) и Майкъл Райт (Ирландия) и испанците Пабло Ауньон и Никола Джукич Валера.

Илиян Радулов ще стартира утре участието си в надпреварата на сингъл, където негов съперник ще бъде партньорът му на двойки Алберт Педрико Кравцов. При успех Радулов ще играе във втория кръг срещу четвъртия поставен Хамиш Стюарт (Великобритания).

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