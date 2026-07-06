Борац набутва феновете на Левски в клетка

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

От Борац (Баня Лука) се похвалиха, че са завършили ремонтните дейности преди предстоящия утре мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски. От клуба разкриха, че за гостуващите фенове са пригодили южната трибуна на стадион, като за тяхното посещение са опасали допълнителна мрежа, която ще има за цел да донесе допълнителна сигурност. Сили на жандармерията пък ще бъдат поставени между българите и източната трибуна.

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Съоръжението обаче наподобява по-скоро клетка в настоящия си вид. Отделно видимостта определено не е особено добра, тъй като трибунката е разположена някъде след единия корнер, а и пистата на "Градския стадион".

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