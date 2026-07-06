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Росица Денчева и Ива Иванова се класираха за четвъртфиналите на турнир в Румъния

  • 6 юли 2026 | 19:27
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Росица Денчева и Ива Иванова се класираха за четвъртфиналите на турнир в Румъния

Росица Денчева и Ива Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бузъу (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева и Екатерина Казионова (Русия), поставени под номер 2 в схемата, разгромиха с 6:1, 6:0 Анемари Лазар (Германия) и Лавиния Лучано (Италия) за 63 минути на корта. За място на полуфиналите Денчева и Казионова ще играят срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

Ива Иванова и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), четвърти поставени в схемата, също спечелиха убедително с 6:1, 6:2 срещу представителките на домакините Алексия-Шара Янку и Алексия Пуяк за 50 минути игра. Следващите съпернички на Иванова и Азиз ще бъдат победителките от мача между Мелиса Бойдън (Великобритания) и Изабел Скууг (Швеция) срещу румънките Соня Ерика Бутук и Мара Пана.

Ива Иванова и Гергана Топалова отпаднаха в надпреварата на сингъл. 19-годишната Иванова загуби в изключително оспорван мач с 3:6, 7:5, 6:7(5) от Каролина Кул (Германия). Двубоят продължи три часа и 33 минути, като българката пропиля аванс от 4:1 в третия, решителен сет, който в крайна сметка загуби след тайбрек.

26-годишната Топалова отстъпи пред третата поставена Виктория Босио (Аржентина) с 4:6, 4:6 за 102 минути игра.

Росица Денчева ще започне утре участието си на сингъл с мач срещу водачката в схемата София Лансере (Русия).

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