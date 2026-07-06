Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Григор Димитров продължава участието си на "Уимбълдън" с мач от осминафиналите днес срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери, получил с "уайлд кард" за основната схема, също като първата ни ракета.

По програма срещата е втора на Централния корт и ще започне непосредствено след приключването на двубоя от същата фаза при дамите между италианката Джазмин Паолини и представителката на Филипините Александра Еала. Двубоят между двете започна в 15:30 часа наше време.

35-годишният хасковлия, полуфиналист в турнира от 2014 година, записа три победи дотук, като две от тях бяха доста впечатляващи - срещу силните играчи Якуб Меншик (Чехия) и Матео Беретини (Италия), финалист в "Ол Инглънд клъб" през 2021 година.

Ще направи ли още една крачка напред в турнира Димитров, който миналата година отпадна драматично тъкмо на 1/8-финалите, след като получи тежка кнотузия в гръдната област в мача си с италианеца Яник Синер в момент, в който българинът водеше с 2:0 сета в резултата.

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Снимки: Gettyimages