Зверев: Никога не бих заменил олимпийско злато за титла от Големия шлем

Германският тенисист Александър Зверев се класира за полуфиналите на Ролан Гарос благодарение на победата си над Рафаел Ходар. На пресконференцията след мача един журналист попита световния №3 дали би заменил олимпийското си злато за титла от Големия шлем.

Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

"Няма шанс. Олимпийското злато за мен е едно от най-трудните неща, които могат да се спечелят в спорта, защото получаваш шанс веднъж на четири години. Особено е и заради това, че толкова малко хора са успели да го направят. Мисля, че го правиш за своята страна, за хората у дома. Никога не бих заменил златото си за нищо, но не бих имал нищо против да добавя още няколко неща към списъка си с успехи", заяви Зверев.

Зверев в момента е смятан за основен фаворит за спечелване на Ролан Гарос, а представителите на медиите се интересуваха дали това допълнително мотивира германеца или той се опитва да не обръща вниманиена шума около него и да остане максимално фокусиран.

Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

"Както вече казах, това изобщо не ме интересува. Фокусиран съм върху следващия мач, върху противника от другата страна на мрежата и това е единственото нещо, което мога да контролирам. Ако спечеля тези мачове, супер", отговори той.

На полуфиналите Александър Зверев ще се изправи срещу Якуб Меншик.

Тъй като по време на пресконференцията Зверев все още не знаеше името на следващия си противник, той говори за другата част на схемата, където на четвъртфиналите, за абсолютна изненада на всички, се оказаха Матео Беретини, неговият съименник Арналди, Флавио Коболи и Феликс Оже-Алиасим, за когото единствено се очакваше да бъде там.

"Този, когото познавам най-добре, е Матео Беретини. Що се отнася до мен, не съм изненадан, че е намерил играта си. Вероятно най-голямата изненада е Матео Арналди. Имам предвид, гледайки ранглистата и това, което е правил в миналото. За Коболи знаем какъв потенциал притежава. За Беретини знаем, че е финалист от Голям шлем и може да играе фантастичен тенис. Ако говорим за изненада, това вероятно е Арналди, но отново, той е фантастичен тенисист.Усещането е, че жребият в горната половина се отвори доста. В долната половина, струва ми се, значително по-малко. Разбира се, това, че Жоао Фонсека победи Джокович, е огромен успех, който отвори тази част от схемата. Всичко останало е доста очаквано в долната половина. В горната, разбира се, е друга история.

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